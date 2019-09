Magazine Confira o roteiro de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA DANÇA Dança Boba – Com o Ateliê do Gesto. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ 10 (inteira). Avenida Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. SHOW Kevinho, Kevin o Chris, Que Se Funkey, DCruz, DJ Renato Borges – No Complexo A Casa, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 13...