Magazine Confira o resuno das novelas desta sexta-feira, 13 de agosto

Malhação Sonhos Duca se desculpa com Bianca, mas a menina afirma que o namoro dos dois chegou ao fim. Nando, Delma, Robson e os integrantes da banda são obrigados a dormir em uma igreja até que a van seja consertada. Wallace e Sol conseguem fazer com que Simplício confesse o crime. Sol e Wallace ficam juntos, e o menino se preocupa com BB. Duca e Nat pensam um no ...