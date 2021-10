Nos Tempos do Imprador

Justina alerta Samuel, e Luísa se preocupa com a vida do amigo. Pedro anuncia que Isabel escolherá seu esposo. Tonico ironiza Pedro. Batista e Lupita comemoram o sucesso do plano contra Lota. Isabel e Leopoldina conhecem Gastão e Augusto. Zayla afirma a Guebo que está esquecendo Samuel, e o beija. Dumas insinua a Luísa que Pedro tem ciúmes dela. Leopoldina provoca Isabel, Gastão e Augusto e aceita dançar com Bernardinho. Lupita aconselha Nélio a investir em Dolores. Isabel se encanta com Gastão, e Teresa não gosta. Zayla ouve quando Olu comenta com Cândida sobre a carta de alforria falsa de Samuel.

Pega-Pega

Malagueta conclui que o filho de Mônica também é seu filho. Luiza afirma a Pedrinho que vai se separar de Eric, e Bebeth ouve. Usando um disfarce, Mônica liberta Timóteo da cadeia. Domênico encontra fotos de Pedrinho com Athaíde e Timóteo. Eric concorda em conceder a guarda de Bebeth para Sabine. Lígia se surpreende quando Sandra Helena lhe apresenta Aníbal.

Império

José Alfredo enfrenta Maria Marta. Maria Ísis tenta acalmar José Alfredo. Vicente se encontra com Cristina e Maria Clara fica incomodada. O médico conversa com Cristina e Elivaldo sobre Cora. Magnólia aceita um convite para um evento beneficente. Felipe observa Enrico. Noely ajuda Magnólia a fazer compras. Josué observa o movimento na casa de Silviano. Josué questiona Lorraine sobre a visita que ela fez a Silviano. Josué conta para José Alfredo que a Lorraine esteve na casa de Silviano. José Alfredo resolve fazer exame de sangue nos seus familiares e em Silviano para saber o tipo sanguíneo de cada um. Maria Clara discute com José Alfredo.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.