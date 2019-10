Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe fica sem graça quando Thiago o questiona sobre sua família. Rita decide falar sobre Rui para Filipe, mas se recusa a contar o que ele fez com ela. Lígia teme pela vida de sua paciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre por causa de Osório. Nanda decide ajudar Raíssa com a coreografia do show. Serginho e Guga se preocupam com a decisão de Meg. Ivete se desentende com Carla. Max decide conversar com Osório. Raíssa repara no comportamento de Nanda quando Camelo se aproxima. Meg decide morar na casa de Guga. Filipe convida Rita para viajar. Carla permite que Raíssa se apresente no show. Filipe e Rita viajam juntos.

Éramos Seis

Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e Inês se preocupa com a mãe. Júlio reclama de Alfredo para Almeida. Carlos e Clotilde consolam Lola. Higino sugere que Emília estimule a convivência de Justina com outras pessoas. Lola repreende Olga por implicar com Clotilde. Júlio convida Almeida para sair. Lola estranha quando Almeida chega sozinho à sua casa. Júlio dança com Marion no cabaré. Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa e fica transtornada. Júlio beija Marion. Clotilde se encanta com Almeida. Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.

Bom Sucesso

Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. Mauri informa a Nana e Marcos que Alberto piorou depois que Paloma foi embora. Felipe fica confuso ao ver Jeff abraçando Evelyn. Gisele não atende à ligação de Diogo, preferindo dar atenção a Yuri. Felipe se aproxima de Evelyn e demonstra interesse em conhecê-la. Yuri e Gisele se beijam. Ramon repara que Paloma ainda está ligada a Alberto. Paloma comenta com Ramon que teve um mau pressentimento. Sofia pede a Nana que seu presente de Natal seja a volta de Paloma.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock com seu celular. Régis perde dinheiro no cassino. Maria da Paz fala com Marlene sobre Antero. Régis se endivida no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô reclama de Téo para Carmelinda. Jô perde o emprego. Vivi comenta com Kim que encontrará Chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão para Sílvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar Maria da Paz. Régis se assusta quando o agiota o procura na importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.