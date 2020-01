Magazine Confira o resumos das novelas desta segunda-feira, 6 de janeiro

Malhação: Toda Forma de Amar Lígia se recusa a deixar Nina sozinha com Rui. Cléber não aceita falar com Anjinha. Lígia pede que Filipe não enfrente Rui. Milena convence César a pedir desculpas para Jaqueline. Lara insinua a Lígia que Rita armou com Rui para assustá-la. Jaqueline não aceita conversar com César. Daniel convida Milena para passar um dia a seu lad...