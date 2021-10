Malhação: Sonhos

Lobão intimida Pedro para saber onde ele conseguiu o pendrive que deu a Karina. Jade sente ciúmes de Cobra. Lobão flagra Pedro mexendo na gaveta de onde ouviu o som do celular. Bianca fala para João contar a Mari e Jeff sobre o evento que ele está preparando. Gael sugere que Duca se inscreva no Warriors para conseguir dinheiro. Lobão pensa em se vingar de Duca por causa de Nat. Bianca avisa a Gael da chegada de Karina à Aquazen. Lobão confronta Duca sobre o paradeiro de Nat.

Nos Tempos do Imperador

Zayla descobre que a carta de alforria de Samuel é falsa. Gastão só se interessa por Isabel e Leopoldina se irrita. Tonico ameaça Samuel. Pedro sente ciúmes de Dumas com Teresa. Augusto confronta Bernardinho e garante a Leopoldina que o rapaz não é oficial da Marinha. Pilar sofre ao ver Dolores sendo humilhada por Tonico. Tonico exige que Nélio dê aulas para Dolores. Caxias e Mauá lamentam que Tonico tenha sabotado a votação das obras conduzidas por Samuel. Tonico procura Zayla.

Pega-Pega

Aníbal e Lígia fingem não se conhecer. Gilmar e Cristóvão confirmam a Antônia que Athaíde e Timóteo se conhecem. Luiza visita Eric no presídio. Cíntia fica triste por Lourenço não ter lhe reconhecido com o uniforme de camareira. Lourenço comenta com Sérgio que acredita que o roubo do Carioca Palace e o acidente de Mirella tenham uma ligação. Athaíde nega conhecer Timóteo. Antônia pergunta a Athaíde se ele está´ protegendo Maria Pia. Sérgio avisa a Eric que o Juiz o liberou sob fiança, com o confisco do passaporte e o bloqueio de seus bens. Maria Pia vai ao encontro de Eric na saída da prisão.

Império

José Alfredo se despede de Cora. Maria Clara discute com Maria Marta. Silviano acredita que pode ser pai de José Pedro. Tuane e Elivaldo pensam em ter outro filho. Cristina recebe a notícia da morte de Cora e José Alfredo a ampara. Felipe invade o quarto de Enrico. Xana cuida de Cristina, Lorraine limpa a casa de Silviano. Maria Marta flagra os funcionários especulando sobre a paternidade de José Pedro. Sai o resultado do exame de sangue dos filhos de José Alfredo. Danielle tenta intimidar Maurílio. Salvador anda desorientado pelas ruas e Helena e Orville ficam preocupados. Carmem beija Jonas. Maria Clara reclama da presença de Enrico. José Pedro sofre um boicote na sauna.