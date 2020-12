Malhação: Viva a Diferença

Keyla fica surpresa ao saber que K2 dormiu com Tato e não contou nada sobre a falsa gravidez. Benê conversa sobre o encontro com os pais de Guto. MB diz que descolou a grana para fazer o clipe dos Lagostins. Malu combina com Michel um almoço de negócios e Edgar acha estranho. K1 obrigaa K2 a contar a verdade para Tato sobre a falsa gravidez. Clara diz para Fio que o pai dela precisa de um dançarino para um comercial. Tina e Benê vão no Noboru e veem Michel e Malu juntos. Chega a hora de K2 fazer a ultrassonografia.

Flor do Caribe

Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-marido que espera que Dionísio não saia impune pelo fez contra sua família. Zuleika diz a Guiomar que Doralice sumiu. Juliano cuida de William e diz ao irmão que Doralice teve que viajar para ficar com um parente doente. Bibiana desconfia de que Marizé esconda algo da família. Samuca planeja um encontro de Cassiano com Ester. Cassiano beija Ester. Dionísio avisa a Alberto que ele precisa calar Samuel definitivamente. Alberto vai até a casa de Samuel e avisa que Dionísio quer falar com ele.

Haja Coração

Fedora fica transtornada com o sumiço de Estelinha nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adônis oferece beijar Shirlei para ela não revelar suas mentiras para a família dele. Carol recebe flores de Murilo. Fedora é levada para uma clínica psiquiátrica. Apolo devolve a casa onde iria morar com Tancinha. Beto perde a conta de um cliente para Henrique. Tancinha incentiva Francesca e Shirlei a irem à festa de despedida de Apolo. Francesca se interessa por Rodrigo. Rebeca fica surpresa ao ver Aparício como garçom em seu jantar com Agilson. Adônis fica nervoso ao ver Guto no coquetel de Apolo.

A Força do Querer

Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré.