Magazine Confira o resumo de novelas deste sábado, 25 de setembro de 2021

Malhação: Sonhos Pedro se afasta e não vê quando Karina e Cobra confessam que ainda gostam de seus antigos namorados. Bianca agradece João por seu apoio. Marcelo vê Nando e Delma juntos e decide ficar com Roberta. Delma conversa com Tomtom sobre Nando. Pedro percebe que passou a noite na rua e acredita que Karina tenha dormido com Cobra. Delma e Marcelo discutem....