Magazine Confira o resumo de novelas deste sábado, 17 de agosto

Órfãos da Terra Jamil, Hussein e Calpúrnia explicam a Evandro e Tomás como conseguiram as provas. Elias e Helena discutem. Aflito com as desconfianças de Laila, Fernando procura Gabriel, que o aconselha a deixar o laboratório e sumir por uns tempos. Laila confronta Fernando, que confessa ter adulterado o exame de DNA do bebê de Dalila. Benjamin grava a confissão ...