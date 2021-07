Malhação: Sonhos

Duca expulsa Nat de sua casa. Wallace e Lincoln impedem que Simplício fale com Bete. Cobra tenta ajudar Nat. Dalva percebe a tristeza de Duca. Wallace protege Sol de Simplício. Joaquina pede para treinar na academia de Gael. Zé e Marcão pedem para promover uma festa na Ribalta. Marcelo chega para trabalhar no Perfeitão e discute com Delma. Dandara leva Delma para fazer compras. Delma muda seu visual e provoca ciúmes em Marcelo.

A Vida da Gente

Ana conta para Alice que reatou com Lúcio. Laudelino pensa em compartilhar com Iná o resultado de sua terapia. Celina se emociona com o pedido de Lúcio para estar com ela na sala de parto. Lourenço conta para Rodrigo que entrou com uma ação contra Jonas. Tiago fica triste com a falta de atenção dos pais e pede para Lorena ligar para Lourenço. Ana conta para Júlia que voltou a namorar Lúcio. Jonas recebe a notificação da ação de Lourenço contra ele.

Salve-se Quem Puder

Luna conta a Téo que foi obrigada por Úrsula a dizer que se aproximou dele por interesse, e revela ao ex-namorado que se envolveu com Alejandro. Helena diz a Luna que elas irão para um lugar seguro no exterior, e Hugo se enfurece. Luna se preocupa com Mário, e Helena diz à filha que dará um jeito de levá-lo para junto delas. Téo decide viajar com Helena e Luna. Hugo pede a Dominique uma arma para matar Luna. Renzo diz a Alexia e a Zezinho que tem um plano para descobrir quem são as pessoas que fazem parte da quadrilha de Dominique. Hugo aproveita que Helena e Téo saíram para ficar sozinho em casa com Luna. Queen e Mosquito não gostam de saber que Kyra pediu demissão. Renzo diz a Dominique que deseja se envolver nos negócios. Hugo dopa Luna.

Império

José Alfredo se lembra do médico que salvou sua vida na mata e pede que Josué o encontre. Silviano cuida de Maria Marta. Cora avisa a Jairo que precisará dele. Cristina vê Vicente e Maria Clara juntos. Robertão acorda animado para o trabalho. Beatriz avisa a Cláudio que Enrico voltará para o Brasil. Leonardo recebe a intimação para depor no processo de Cláudio contra Téo. Carmem e Orville procuram por Salvador. José Alfredo manda Cristina ir à joalheria Império. Érika busca Robertão em casa. Josué encontra Espinoza. José Alfredo conversa com Maria Marta sobre Maurílio.