Malhação: Viva a Diferença

Keyla incentiva Roney a se aproximar de Gabriel. K1 acredita nas falsas pistas de K2 e desconfia da suposta gravidez da amiga. Noboru insiste para que Tina convide Anderson para jantar com sua família. Malu chega de viagem e se entende com Edgar. Das Dores promete ajudar Roney na lanchonete. Malu pede que Clara volte para sua casa. Gabriel e Maria Eduarda jantam com Roney, Keyla, Josefina e Benê. J Anderson chega para o jantar com Noboru e Mitsuko. Keyla descobre que tem a mesma idade de Gabriel e deduz que Roney traiu sua mãe.

Flor do Caribe

Duque não consegue revelar a Amaralina que é seu avô. Ester descobre que pode perder a ONG. Duque conversa com Hélio sobre a mina de Dionísio e demonstra interesse em comprá-la. Cassiano leva Samuca para passear de avião e percebe uma pista clandestina durante o voo. Natália confirma sua gravidez para Carol. Alberto orienta Hélio a vender a mina. O oficial de justiça vai à casa de Cassiano e o avisa que Alberto prestou queixa contra ele. Ester é intimada a testemunhar contra Cassiano e a favor de Alberto.

Haja Coração

Tancinha fica com ciúmes de Adriana. Shirlei nota Felipe e o reconhece como o rapaz que riu dela no metrô. Francesca decide tirar satisfação com Felipe. Adriana oferece a vaga de piloto para Apolo. Tancinha derruba café na roupa de Adriana. Teodora briga com Aparício depois de ouvir o papagaio falando sobre o divórcio. Ariovaldo e Aparício notam Agilson saindo de casa escondido pela janela. Teodora ameaça Rebeca. Apolo, Renan, Larissa e Nair comemoram o emprego de Apolo. Lucrécia acorda e vê a macaca na cama. Shirlei confronta Carmela. Dinamite pressiona Leozinho para matar Fedora.

A Força do Querer

Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma seu emprego como manicure. Leila confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. Ruy recebe uma nova intimação da Justiça, a mando de Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley para impedir a vingança de Cibele contra Ruy. Cândida insinua que Edinalva e Abel têm interesse um no outro. Nonato descobre que Silvana gosta de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio parado em frente ao prédio de Caio.