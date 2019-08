Malhação: Toda Forma de Amar

Rita e Jaqueline tentam convencer Camelo a não acabar com a festa. Milena flerta com Daniel. Carla tem uma crise de ciúmes por causa de Karina. Jaqueline se surpreende ao ver Milena e Daniel se beijando. Nanda pergunta a Camelo qual a tática de Raíssa para o concurso. Neide conta para Carla que viajará com Marco. Anjinha repreende Marco por estar envolvido com Neide. Lígia comenta com Joaquim que Rita possa ter sofrido uma violência sexual. Rita pede que Filipe prove que está a seu lado e conte a verdade à juíza.

Órfãos da Terra

Fauze conta a Jamil que aceitou se unir a Dalila porque a vilã lhe disse que é sua irmã. Rania desconfia da proximidade entre Santinha e Laila. Padre Zoran comunica a Aline e Caetano que eles serão padrinho afetivos de Salma. Bóris se entristece com o relacionamento de Eva e Omar. Missade ajuda Jamil e Laila a despistar Dalila. Letícia e Faruq decidem terminar o relacionamento e se tornar amigos. Cibele tem um sonho com Davi. Bóris revela a Eva que Davi foi morto. A mando de Dalila, Gabriel prepara uma emboscada para Robson na cadeia.

Bom Sucesso

Marcos convida Paloma para ir até seu bar. Mario insiste para Nana continuar na editora. Alberto desmaia enquanto lia um livro para Sofia. Paloma conta a Marcos que está doente e que tem apenas seis meses de vida. Alice e Peter encontram o resultado do exame de Paloma debaixo da cama da mãe. Paloma e Marcos passam a noite juntos. Paloma confessa a Marcos que mudou seu comportamento ao saber da doença fatal. Peter, Alice e Gabriela descobrem que Paloma está doente. Leo avisa a Lulu que Ramon voltou por causa de Paloma. Ramon deixa claro a Alice e aos irmãos que está ao lado deles. Paloma deixa um bilhete de despedida para Marcos. Paloma é recebida pela família e amigos do bairro com comoção. Marcos vai ao encontro de Alberto. Diogo convence Nana a cuidar do testamento de Alberto. Marcos diz a Alberto que o ama. Nana escuta Alberto pedir a Marcos para cuidar da Prado Monteiro. Ramon pede Paloma em casamento.

A Dona do Pedaço

Chiclete não consegue atirar e inventa uma desculpa para Vivi. Cosme decide se vingar sozinho. Chiclete conversa com Adão sobre sua situação. Maria da Paz discute com Stephanie. Otávio compra um presente e pede para entregar no flat de Sabrina. Maria da Paz coordena a admissão de novos funcionários para a mansão. Começa a audiência do divórcio de Agno e Lyris. Beatriz recebe o presente de Sabrina por engano. Britney se consola com Zé Hélio. Márcio fala com Stephanie e descobre o desvio de dinheiro feito para Jô. Otávio se irrita ao saber que Beatriz recebeu o presente de Sabrina. Cosme desliga as câmeras de segurança da casa de Otávio. Antero estranha o comportamento de Chiclete. Cosme ameaça Vivi.

Jezabel

Getúlia pede muito ouro pelo seu silêncio. Jezabel diz a Hannibal que pretende se livrar de Queila e conta seu plano. Josafá dá os pêsames a Acazias e Jorão fica pasmo com o cinismo de Acazias. Acazias diz que não queria herdar o trono dessa forma. Micaías se nega a ungir Acazias como rei. Hannibal coloca veneno na bebida que vai oferecer à Getúlia. Nos aposentos do general Hannibal, ele diz à Getulia que está com o ouro que roubou do templo e que os dois merecem brindar. Getúlia não acredita nas palavras do general e pede para que troque as taças de vinho e beba a dela.

