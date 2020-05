Magazine Confira o resumo de novelas desta segunda-feira (4)

Malhação: Viva a Diferença Fio, K1 e K2 encontram Tato machucado, e Keyla decide ir à delegacia. Josefina toma conta de Tonico e Roney vai com Benê ao encontro da filha. Bóris convence Edgar a contratar Ellen para trabalhar na biblioteca. Keyla recebe uma mensagem do falso Deco. Dóris comunica a Ellen que ela trabalhará no colégio de Bóris. Benê vai com Ellen at...