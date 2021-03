Malhação: Sonhos

Mari descobre que está grávida, e Jeff a apoia. Karina flagra Bianca contando sobre o elogio que fez a Pedro e se enfurece com a irmã. Bianca afirma a Pedro que Karina gosta dele. Jeff beija Mari. Nando convida Roberta para jantar no restaurante de Delma. Jade e Bianca trocam ofensas. Mari não consegue contar sobre a gravidez para Franz. Cobra recebe uma notificação oficial pelo assédio a BB. Jade tenta seduzir Duca, mas o menino afirma que ama Bianca. Lincoln conversa com Jeff sobre Mari. Roberta diz a Marcelo que sente sua falta. Jade procura Cobra.

A Vida da Gente

Rodrigo deixa Jonas sozinho e vai ao hospital falar com Celina. Ana diz a Manuela que assumirá sua vida com Júlia. Wilson conversa com Laudelino sobre Moema. Iná pede para Laudelino fazer um berço para Júlia, mas os dois acabam se desentendendo. Marcos convida Dora e Olívia para passar o sábado com ele, Sofia e Bárbara. Laudelino fica indignado quando Iná avisa que já comprou um berço para sua bisneta. Cris leva Jonas para uma boate. Rodrigo vê Manuela com Júlia e pede para segurá-la. Ana é fria ao falar com Vitória. Sofia corta o clima entre Marcos e Dora. Celina cobra de Lourenço uma resposta para seu desejo de engravidar. Ana sente a pressão em torno dela durante seu jogo e teme uma derrota.

Haja Coração

Apolo e Tancinha têm uma discussão, mas acabam se beijando. Francesca se desespera ao ver Guido. Carmela se emociona em conversa com Shirlei. Apolo confessa a Nair que está dividido. Fedora e Lucrécia decidem se mudar da mansão. Giovanni ataca Bruna, que desmaia.

Amor de Mãe

Lurdes grava um vídeo pedindo ajuda para encontrar Domênico. Magno, Ryan e Érica se preocupam com a saúde da mãe por conta da pandemia de COVID-19. Thelma discute com Camila por conta de uma foto de Rita. Danilo e Camila pensam em se mudar da casa de Thelma. Na cadeia, Álvaro sela um acordo com Marconi. Leila questiona Belizário sobre Penha. Vitória se preocupa com o alcoolismo de Lídia. Érica e Davi se conhecem. Álvaro liga pra Verena. Betina anuncia que voltará a trabalhar como enfermeira por conta da pandemia. Jane descobre que Thelma atropelou Rita. Thelma responde ao vídeo de Lurdes com uma história falsa sobre Domênico. Thelma comete mais um crime.