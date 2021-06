Magazine Confira o resumo de novelas desta segunda-feira (14)

Malhação Sonhos Karina fica ansiosa para receber o presente de Pedro. Lucrécia revela sua doença para Jade. Karina luta com todos os meninos da academia. Dalva convence Sol a ir para o forró de Lincoln, e a cantora convida Bianca para acompanhá-la. Karina tenta falar com Gael sobre suas dificuldades com Pedro. Ana Flor se insinua para Duca. Mari sente-se mal, ...