Malhação: Sonhos

Karina fica frustrada com Pedro, que tenta se explicar para a namorada. Duca se despede de Alan. Nat pede para entrar no esquema de Lobão e Heideguer. Joaquina encontra a luva com o pen drive de Alan na mata. Henrique e Duca fazem fotos com Bianca. Sol diz a Bete que Dalva lhe protegeu e expulsou Simplício de sua casa. Bianca se despede de Henrique. Cobra pede que Jade assuma seu namoro para Lucrécia. Karina conta para Bianca o que aconteceu com Pedro, e a menina incentiva a irmã a conversar com o namorado. Delma aconselha Lincoln a se desculpar com Jeff. Jeff destrata Lincoln.

A Vida da Gente

Rodrigo fica encantado ao ver Manuela arrumada para sair. Lourenço diz que lutará pela guarda de Tiago. Moema convence Iná a conversar com Laudelino. Eva se irrita com o desempenho de Sofia. Cecília vence a partida, e Vitória sorri satisfeita. Ana conforta Sofia. Vitória se preocupa com o estado emocional de Cecília. Lourenço afirma para o seu advogado que pretende fazer o que estiver a seu alcance para ficar com Tiago.

Salve-se Quem Puder

Hugo se vangloria por ter conseguido enganar Helena. Júlia convoca Alan a se arrumar e sair com ela para se distrair. Alejandro teme perder Luna para Téo, caso a fisioterapeuta resolva se mudar para a casa de Helena. Hugo combina com Dominique de ameaçar Luna para ela falar sobre as outras duas testemunhas. Alexia e Renzo saem para jantar. Kyra conta a Rafael sobre o crime que ela testemunhou em Cancun com Alexia e Luna e diz que Renzo tentou matá-las.

Império

Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confidencia para Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do condomínio. Orville repreende Carmem. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. José Alfredo procura Maurílio. Orville pensa em contratar Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se oferece para ligar para os convidados para a inauguração do novo restaurante e Cláudio aponta Maria Marta como uma das primeiras de sua lista. Reginaldo pensa no diamante rosa que Antoninho vendeu para José Alfredo. Maurílio declara guerra contra José Alfredo.