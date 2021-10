Nos Tempos do Imperador

O ateliê de Madame Lambert é atacado, e Zayla a ajuda. Pedro rejeita o pedido de Mauá para um acordo com os ingleses. Pilar defende um homem inglês e acaba sofrendo um acidente. Samuel socorre Pilar. Teresa, Celestina e Nino se abrigam da confusão das ruas no cassino de Quinzinho. Leopoldina ameaça cortar relações com Isabel caso a irmã conte para Teresa sobre Bernardinho. Tonico orienta Nino a se aproximar de Celestina. Os ingleses recuam.

Pega-Pega

Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Malagueta quer saber se Maria Pia está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta à mãe se o crime está´ relacionado a Eric.

Império

José Alfredo cobra explicações de Maria Marta sobre seu casamento com Silviano. Du conversa com João Lucas. Antoninho convida José Alfredo para desfilar na escola União de Santa Tereza. Silviano chora olhando foto de seu casamento com Maria Marta. Josué e José Alfredo procuram álbum que Maurílio deu para Maria Marta. Magnólia decide comprar um camarote para o carnaval. Érika parabeniza Téo por sucesso da campanha de doação de sangue para Cláudio. Xênia arma plano para boicotar fantasia de Juju. Xana e Naná levam Luciano para casa de acolhimento. Maria Marta conta para Maria Clara que José Alfredo descobriu seu segredo com Silviano. Naná conta para Xana que quer casar com Antônio para adotar Luciano e Xana fica decepcionada. Maria Isis, Antônio e Vicente visitam Cláudio no hospital. Maria Clara vê José Pedro conversando com Merival. Téo Pereira recebe flores.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.