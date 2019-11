Éramos Seis

Marion se surpreende ao saber que Júlio é pai de Alfredo. Almeida mente para justificar a ausência de Júlio. Alfredo e Júlio se enfrentam. Carlos se constrange no clube. Marion cuida de Júlio, que teme voltar para casa. Lola questiona Júlio sobre seu desentendimento com Alfredo. Soraia desafia Karine. Júlio chama Alfredo para conversar. Júlio toma remédio para tentar amenizar sua dor. Julinho fica animado com a festa de casamento. Lola se desespera ao ver a quantidade de medicação ingerida por Júlio.

Bom Sucesso

Tonho questiona Marcos sobre suas intenções com Paloma. Mario não gosta de saber que Silvana lançou uma campanha na internet para conseguir seu perdão. Ramon conversa com Alice. Mario aceita as desculpas de Silvana, com a condição de a atriz não usar o relacionamento dos dois para se promover. Nana conta a Diogo que Eugênia não aceitou vender a coleção de Paloma em sua loja. Vera vê Alberto com Paloma e deduz que o pai de Nana está se declarando para a costureira.

A Dona do Pedaço

Tibério afirma que Jô pode ser inocentada se conseguir atenuar os depoimentos de Téo e Fabiana. Régis leva Lyris para conhecer Arthur. Amadeu avisa a Maria da Paz que o julgamento de Jô foi marcado. Tibério conversa com Evelina. Bernardo começa a trabalhar na fábrica. Fabiana dispensa a consultoria de Antero. Abdias pede para Sílvia acompanhá-lo em sua reunião nos alcóolicos anônimos. Vivi leva Linda para fotografar no estúdio. Tibério procura Fabiana e Régis. Vivi teme que Camilo a sequestre. Tibério tenta convencer Téo a atenuar seu depoimento contra Jô. Camilo pede que Eusébio deponha como testemunha de acusação. Bernardo mexe no computador de Fabiana. Amadeu leva Maria da Paz para o tribunal. Começa o julgamento de Jô.



A novela Malhação: Toda Forma de Amar não tem exibição aos sábados.