Novo Mundo

Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita, que se apavora. Avilez apreende toda a munição trazida pelo soldado ao Rio de Janeiro. Joaquim e Chalaça desconfiam de que Thomas seja um traidor, mas Leopoldina os repreende. Domitila expulsa Benedita de casa. Avilez faz um pronunciamento que provoca a ira de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para conseguir que Dom Pedro fique no Brasil.

Totalmente Demais

Arthur afirma a Carolina que é impossível que ela esteja grávida de um filho dele. Arthur revela a Max que não pode mais ter filhos. Jonatas pede a Mirthes para trabalhar como garçom na festa da Totalmente Demais. Carolina ameaça Cassandra para provocar a expulsão de Eliza do concurso. Fabinho orienta Jonatas a inventar uma desculpa quando Leila lhe chamar para ir ao Tamanduá. Eliza faz as pazes com Jonatas. Natasha aconselha Arthur a contar a verdade sobre sua condição para Carolina.

Fina Estampa

Pereirinha acredita que Renê está interessado no dinheiro de Griselda. Renê Junior e Carolina marcam um encontro entre Letícia e Juan Guilherme. Griselda chama Patrícia para morar com ela durante a gravidez. Rafael dispensa Zuleika, que conta para Amália todas as falcatruas do rapaz. Íris afirma a Alice que conseguirá enganar Griselda. Juan Guilherme chega para seu encontro com Letícia, mas ela o destrata. Amália termina com Rafael. Luana tem um pressentimento com Antenor.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.