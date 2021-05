A Vida da Gente

Júlia fica tímida na presença de Ana. Celina desconfia de que Lúcio esteja interessado em Ana. Júlia faz diversas perguntas sobre Ana para Rodrigo. Ana não permite que Alice fale sobre Manuela. Celina confessa a Nanda que ficou abalada com o encontro que teve com Lourenço. Iná dá de presente um computador para Ana e fala sobre o blog criado por Manuela enquanto ela estava em coma.

Salve-se Quem Puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra uma pessoa especial que conheceu. Micaela convoca Bruno para a inauguração do restaurante. Kyra/Cleyde desconfia de que esteja gostando de Alan. Téo e Luna/Fiona ficam preocupados com a chuva forte, sem possibilidade de voltarem para São Paulo. Lúcia recomenda que Renzo procure uma psiquiatra. Kyra pede a Alexia para descobrir o que Renzo deseja com Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo que está apaixonada por ele.

Império

João Lucas e Maria Marta fazem as pazes e Silviano se emociona. José Alfredo deixa o hospital. Fernando procura Cristina. Fernando decide falar com Cora sobre Cristina. José Alfredo e Maria Marta se enfrentam. José Pedro e Maria Clara repreendem os pais pela discussão. Cora faz insinuações sobre Cristina e Vicente para Fernando. Jurema procura Reginaldo. Cláudio e Beatriz acompanham Leonardo até o hospital. Fernando chega ao restaurante de Enrico para falar com Vicente. João Lucas defende Maria Marta para os irmãos. Cora avisa a Cristina que Fernando a procurou. Vicente e Fernando se encontram.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.