Novo Mundo

Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. O ministro Howard surge na casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutar para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.

Totalmente Demais

Lorena comunica a Pietro que irá mantê-lo em sua equipe. Lili diz a Eliza que sente orgulho dela. Débora afirma que Cassandra não precisava ter terminado com Fabinho por sua causa. Arthur informa a Max que ele será assistente de Carolina. Eliza e Gilda decidem procurar um bar para alugar no Bairro de Fátima. Carolina pergunta a Arthur se Eliza sabe da aposta feita entre os dois.

Fina Estampa

Gouveia explica para Beatriz e Celina como será o processo que enfrentarão. Beto entra em contato com Esther, e Guaracy fica perplexo ao saber que Beatriz denunciou Danielle. Alice estranha a depressão de Íris. Pereirinha dispensa Tereza Cristina, que fica furiosa. Griselda consola Guaracy, e os dois acabam se beijando. Esther chega com Vitória a uma casa de campo. Juan fica impressionado com a disposição de Wallace no treino. Guaracy revela a Paulo que Esther fugiu porque a mãe biológica de Vitória quer afastá-la da filha.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.

