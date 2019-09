Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 7 de setembro

Órfãos da Terra Dalila é presa, e Laila e Jamil comemoram. Rania sofre com a prisão da neta, e Zuleika a consola. Benjamin é hostil com Aline. Rania tenta falar com Dalila. Hussein anuncia seu casamento com Helena. Aline sofre por causa do distanciamento de Benjamin. Dalila tenta envolver seu novo advogado em seus crimes, mas não consegue êxito já que o profissional ...