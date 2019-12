Éramos Seis

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro dos dois. Carlos pensa em Inês. Alfredo e Adelaide trocam olhares. Emília rasga os livros da filha mais nova. Inês lê para Afonso as cartas que escreveu para ele. Afonso não conta para Inês sobre Carlos. Neves oferece sociedade a Zeca. Leontina se assusta com Justina, e Olga se irrita. Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o incômodo de receber os filhos de Almeida. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Lola tem um pesadelo. Carlos conversa com Josias. Almeida se oferece para falar com Elias. Inês vê Carlos com Mabel.

Bom Sucesso

Fábio sugere pedir a ajuda de Thaíssa e Jeff para gravar um vídeo do encontro de Diogo com Gisele. Diogo descobre a câmera de vídeo, e o plano para desmascará-lo fracassa. Diogo e Jeniffer discutem com Eugênia e Machado no restaurante. Alberto pede a Vera para não se envolver na relação de Marcos com Paloma. Fábio demonstra desconfiança sobre Gisele. Yuri termina com Gisele. Chega o dia do desfile da coleção idealizada por Paloma e Nana. Pela internet, Gisele vê Diogo na transmissão do desfile de Paloma e teme que o advogado atente contra a vida de Alberto.

Amor de Mãe

Lurdes aceita ajudar Sandro. Thelma grava vídeos para Danilo. Danilo procura Amanda, que conversa com o ex-namorado sobre o estado de saúde de seu pai. Oliveira afirma que ele e a equipe apoiarão Thelma. Vitória conversa com Lurdes sobre Thelma e se sensibiliza. Marina sente ciúmes de Ryan. Raul faz uma proposta a Sheila. Amanda afirma a Agenor que destruirá Álvaro. Sheila recontrata Érica, e Raul comemora a felicidade da namorada. Lídia manipula Estela contra Raul. Sem se revelar, Amanda repassa informações a Davi e Guará. Verena descobre que está grávida, e Álvaro gosta. Os filhos de Lurdes a pressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo apoia Thelma. Lurdes despista Ryan e encontra Marconi. Betina diz a Magno que Míriam encontrou o assassino de seu irmão.

A novela Malhação: Toda Forma de Amar não tem exibição aos sábados.