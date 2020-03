Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado (7)

Éramos Seis Almeida conforta Clotilde, que sofre com a separação de Chiquinho. Alfredo lamenta a distância de Adelaide. Shirley diz que cuidará de Afonso. Almeida e Clotilde anunciam a Olga e Zeca que irão ficar com Chiquinho. Lola se desespera quando Isabel diz que deixará a cidade com Felício. Zulmira denuncia Felício por adultério. Zeca tem uma conversa com Alm...