A Vida da Gente

Iná conta para Manuela sobre o sonho que teve com Ana e um bebê. Eva leva a filha para o hospital. Verônica fotografa o nascimento de Júlia, e Ana não olha para a filha. Eva avisa à Manuela que a sobrinha dela nasceu. Ana vê Júlia e desiste de entregar sua filha para Verônica, que se desespera. Rodrigo encontra Manuela e pergunta por Ana. Manuela avisa a Vitória que Ana teve a bebê. Marcos conversa com Dora sobre suas crises com a esposa. Verônica e o marido contam a Eva que Ana não quer entregar Júlia para eles. Alice fala com Manuela que não quer mais conhecer Vitória. Eva vai ao consulado brasileiro registrar a neta como sua filha.

Haja Coração

Giovanni fica ansioso para saber o que aconteceu com Guido e avisa a Tancinha que deseja ver o pai. Aparício revela a Agilson que Dinamite fez uma delação premiada envolvendo seu nome. Leozinho confessa a Fedora que pensava em tirar sua vida, mas acabou se apaixonando por ela. Teodora expulsa Agilson da mansão. Aparício enfrenta Teodora e avisa que lutará pelo Grand Bazzar. Agilson e Leozinho alugam um quarto para morar. Beto emociona Penélope e Henrique ao convidá-los para serem padrinhos do seu casamento. Felipe avisa a Shirlei que ela deverá ser indiciada por roubo e agressão. Enéas pede demissão do Grand Bazzar. Dulce procura Tancinha para falar de Bia.

A Força do Querer

Irene espezinha Eugênio. Mira entrega para Dantas tudo o que sabe sobre Irene. Eugênio conforta Ivan e diz que a família estará ao lado dele na retirada dos seios. Dantas, Silvana, Garcia e Elvira estão atrás de Irene na garagem do seu apartamento. Irene morre ao cair no fosso do elevador.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.