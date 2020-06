Novo Mundo

Thomas atira contra Joaquim, e Anna pede ajuda a Elvira. Bonifácio se incomoda com a presença de Narcisa. Domitila encontra Thomas em seu quarto e tenta convencê-lo a desistir de Anna. Ferdinando se despede de todos na tribo e leva uma carta de Piatã para a irmã. Peter cuida de Joaquim. Licurgo e Germana se espantam com a felicidade de Hugo durante o trabalho. Piatã não aceita reatar com Jacira. Dom Pedro afirma a Bonifácio que Joaquim forjou a carta contra Domitila. Thomas tenta intimidar Anna.

Totalmente Demais

Lili se surpreende ao saber da vida dupla que a filha levava. Jonatas avisa a Fabinho que a polícia encontrou o cartão de visita de Lili no esconderijo de Jacaré. Jacaré rende Lili, e Rafael a resgata. Braço e Jacaré são presos. Germano faz as pazes com Lili, que pede ao marido que volte a presidir a Bastille. Jonatas confessa a Fabinho que não sabe se conseguirá perdoá-lo. Lili incentiva Fabinho a voltar ao trabalho. Eliza avisa a Jonatas que não quer mais vê-lo.

Fina Estampa

Antenor e Beatriz veem Patrícia e Alexandre na pizzaria. Griselda comenta que está preocupada com o silêncio de Teodora. Teodora leva a caixa com o tesouro para ser avaliada em um antiquário. Teodora pensa em esconder o tesouro no hotel. Zuleika encontra Rafael na rua..

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.