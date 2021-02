Flor do Caribe

Alberto sente raiva ao ver Cassiano abraçado a Ester. Silvestre não aceita explodir a mina de Cassiano, apesar da ameaça feita por Alberto. Silvestre confessa a Cassiano que foi ele quem explodiu a mina, a mando de Alberto. Cassiano resolve não entregar Silvestre à polícia. Em troca, Silvestre promete ajudar Cassiano. Ester aceita o pedido de casamento de Cassiano. Quirino, Doralice e William chegam em casa e veem Nicole arrumando o lugar. Alberto provoca Cassiano, que o enfrenta.

Haja Coração

Apolo se compromete a cuidar de Carol e de seus irmãos e aconselha que ela mantenha segredo sobre a morte de Afonso. Tancinha não gosta de saber que Apolo levou Tamara para viajar com Carol e os irmãos. Leozinho tenta convencer Camila de que ela está enganada ao chamá-lo de bandido. Giovanni afirma a Aparício que Camila precisa saber que eles estavam juntos. T Tancinha vai à primeira aula de dança do curso que Beto lhe deu de presente, mas se sente deslocada na turma. Safira critica a forma como Fedora trata Camila. Giovanni pede ajuda a Ariovaldo para falar com Camila. Tancinha decide insistir nas aulas de dança.

A Força do Querer

Irene consegue despistar Elvira, que decide contar sua história com a vilã a um delegado. ibi pede que Alessia vigie Rubinho com Carine. Garcia se desespera com a proximidade de Solange/Irene. Elvira pede a Yuri que crie um perfil social na internet para ela. Ruy descobre o endereço em que Ivan está. Dantas aconselha Eugênio a deixar que Ivan siga com o processo de troca de nome. Eugênio entrega a Ivan sua certidão de nascimento. Jeiza se incomoda ao saber que Zeca pensa em se mudar. Aurora não permite que Dedé visite Rubinho. Irene revela a Silvana que está grávida.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.