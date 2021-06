A Vida da Gente

Rodrigo conversa com Júlia sobre a separação. Lúcio confessa a Ana que está muito envolvido com ela. Iná diz para Wilson dançar com Moema. Ana deixa um recado na secretária de Manuela. Ela ouve a mensagem, mas a apaga em seguida. Rodrigo envia um e-mail para Manuela, que lê e ignora.

Salve-se Quem Puder

Zezinho pede informações sobre o novo namorado de Alexia. Dionice alerta Isaac sobre o estado de saúde de Bia. Alejandro leva Mário para ver a casa de Helena, e o impede de abordar Hugo. Alexia sugere que Luna arrume um diploma falso. Alexia/Josimara afirma a Agnes que Kyra está bem. Kyra/Cleyde leva Alan para cortar o cabelo e comprar roupas novas. Alexia se sensibiliza com Renzo quando ele descreve para Agnes seu desejo de ajudar crianças carentes através da Fundação. Luna pede um carro pelo aplicativo e fica surpresa ao perceber que Alejandro é o motorista do veículo.

Império

Ísis e João Lucas se beijam. Érika consegue gravar a história de Lorraine e Ismael sem ser percebida. Fernando vê Cristina e Vicente juntos e se enfurece. Maurílio marca um jantar com Maria Marta. José Alfredo se surpreende quando Téo lhe conta a história de Ismael. Orville procura Juliane. João Lucas se interessa quando ouve o pai dizer que não irá à casa de Maria Ísis. Cristina insiste para que José Alfredo vá à sua casa. Leonardo conhece Amanda, que sugere que o rapaz trabalhe para ela como modelo. Salvador se lembra de sua namorada e começa a pintar. José Alfredo encontra Ismael e lhe oferece um emprego. João Lucas leva um fora de Maria Ísis. João Lucas decide aceitar o emprego na Império e Maria Marta se irrita.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.