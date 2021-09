Nos Tempos do Imperador

Jacira e Piatã prendem Tonico. Guebo sofre com a ausência de sua família. Teresa revela a identidade de Pedro a Jacira e Piatã, que contam que foram amigos de Dom Pedro I e Leopoldina. Dolores e Eudoro se preocupam com o fogo na mata. Samuel confronta Borges sobre Abena e Baltazar, mas acaba ferido pelo delegado. Licurgo e Germana chantageiam Quinzinho. Lupita pede para se mudar para o cassino. Nélio tenta fugir para não casar com Nonarica, mas Lota e Batista o forçam a ficar. Luísa interpela Caxias sobre a situação de Abena e Baltazar. Cândida tem uma visão com Abena e Baltazar.

Pega-Pega

Douglas se recusa a demitir Cristóvão sem antes falar com Eric. Timóteo diz a Athaíde que tem uma ideia para pegar a documentação que está´ com Arlete. Pedrinho dá uma joia para Sabine. Eric diz a Luiza que não gosta de vê-la investigando seu passado sem o seu consentimento. Luiza avisa a Douglas que continuará investigando a morte de Mirella. Luiza solicita a Sergio o processo do acidente de Mirella e pede ao advogado que não comente com Eric. Agnaldo percebe que o segurança de Eric o está observando. Antônia chama Domênico para sair. Domênico trabalha disfarçado e descobre, por Dilson, que Wanderley estava com ele no dia do roubo do hotel. Antônia e Domênico se beijam. Sabine tenta negar a verdade sobre a família biológica de Dom, quando ele revela à mãe que Cristóvão é seu pai.

Império

Cora convence Cristina de que Sirlene roubou seu diamante. Maurílio ordena Maria Marta a dar uma entrevista para Téo. José Pedro conversa com um contrabandista. Felipe acredita no suposto interesse de Cláudio por ele. Cristina convence Xana a devolver Luciano, e Juliane liga para os pais adotivos do menino. Cora contrata Jurema para trabalhar em sua casa. Cláudio afirma a Beatriz que conseguirá as provas contra Enrico. Cristina conta que foi roubada, e João Lucas descobre que seu diamante também desapareceu. Josué conta para José Alfredo que seus filhos foram roubados e ele desconfia de José Pedro. Xana afirma que lutará para adotar Luciano. Xênia e Pietro se preparam para estragar a festa de Juliane na quadra da escola de samba. Maurílio denuncia José Pedro à polícia.

A novela Malhação: Sonhos