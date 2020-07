Novo Mundo

Anna revela a Joaquim que descobriu por que Thomas quis se casar com ela. Liu se encontra com Fred. Domitila descobre quem é Isaura. Thomas paga Patrício para contar para ele tudo o que acontece no Palácio. Wolfgang e Diara levam Ferdinando para se hospedar na taberna. Matias ajuda Cecília e Libério a se corresponderem. Domitila intima Dom Pedro a comparecer a um sarau que fará em sua homenagem. Piatã e Jacira se beijam. Thomas descobre a localização da aldeia Tucaré. Wolfgang reencontra Greta e Schultz. Anna conta a Joaquim que Vitória é sua filha.

Totalmente Demais

Carolina exige que Arthur escolha entre ela e Eliza. Gilda observa Dino e Peçanha conversando e desconfia. Arthur diz a Carolina que a ama, mas que não pode desistir de Eliza. Carolina pede aos funcionários que criem um editorial desafiador para o concurso, afirmando que precisa eliminar uma candidata. Germano pergunta a Lili se ela e Rafael estão tendo um caso.

Fina Estampa

Álvaro avisa a Íris que, se ela não libertar Tereza Cristina de seu castigo, ele mesmo o fará. Zambeze não consegue que Álvaro lhe conte o porquê de sua preocupação. Ajudada por Ferdinand, Tereza Cristina coloca uma cobra no carro de Amália. Patrícia avisa a Antenor que levará Alexandre para a festa em sua casa. Amália entra em seu carro, e Ferdinand a segue. Renê avisa à equipe que, caso o culpado pela sabotagem não se entregue voluntariamente, acabará preso. Tereza Cristina sente-se ansiosa, e Crô a observa. Ao encontrar a cobra em seu carro, Amália sofre um grave acidente.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.