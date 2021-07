A Vida da Gente

Eva se faz de vítima na frente de Ana, depois que a filha descobre sobre a campanha de Júlia. Nanda fica satisfeita com o sucesso de seu brechó. Dora se irrita com a resistência de Marcos a arrumar um emprego. Celina examina Júlia e deixa Manuela e Rodrigo apreensivos. Celina avisa que o estado de Júlia pode ser grave e que ela precisa ser internada.

Pega Pega

Antônia avisa a Douglas que o delegado Siqueira intimará Eric. Cássio conta a Pedrinho e Luiza que Eric é inocente e oferece provas em troca de dinheiro. Sabine quer provar que Eric fez um mau negócio ao comprar o hotel. Madalena culpa Cristóvão por ter perdido seu filho. Luiza revela a Pedrinho que trancou a faculdade e pede ajuda a Douglas para procurar um emprego. Sabine fica furiosa ao ver Eric exposto no noticiário policial. Agnaldo propõe levar o hotel à falência. Eric chega na delegacia para depor.

Império

Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em homenagem a Maria Clara. Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua. Vicente convida Cristina para ir a seu restaurante. Antoninho pede que Arnoldão convença Juliane a aceitar seus serviços de personal training. Beatriz decide marcar um encontro com Amanda para falar sobre Leonardo. Josué avisa a Cora que José Alfredo se encontrará com ela em um hotel. Magnólia diz a José Alfredo que o filho que Maria Ísis perdeu era de João Lucas. Magnólia afirma a José Alfredo que Maria Ísis tentou lhe aplicar um golpe. Maria Ísis não consegue falar com José Alfredo. Maria Clara ironiza o comportamento de Cristina. Juliane decide aceitar a ajuda de Arnoldão.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.