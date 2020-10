Flor do Caribe

Cassiano fica feliz ao saber que Ester deixou Alberto. Ester pede a Cassiano que espere Alberto voltar com as crianças. Alberto inventa para Samuca que Cassiano é um bandido que o abandonou quando nasceu. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Ester busca os filhos na casa de Alberto. Alberto diz a Dionísio que vai requerer a guarda dos filhos. Samuca lembra das palavras de Alberto sobre Cassiano e fica pouco à vontade perto do pai. Cristal se surpreende ao ver Dom Rafael entrando em seu quarto.



Haja coração

Agilson e Leozinho conversam sobre Aparício. Penélope chora, e Henrique a conforta. Giovanni conta para Shirlei que encontrou a agenda de Camila, e a menina escuta a conversa. Henrique beija Penélope, que o agride. Beto comenta com Henrique seus sonhos com Tancinha. Fedora desaprova seu vestido de casamento. Lucrécia diz a Agilson que Camila não quer ir ao casamento de Fedora. Aparício apresenta Leozinho para Camila, que se recorda de que o rapaz é um bandido procurado pela polícia.

A força do querer

Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Ruy começa seu novo depoimento. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita. Cibele afirma a Dantas que foi agredida por Ruy. Irene comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio em sua casa.



A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.