Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 30 de novembro

Éramos Seis Higino acode Júlio e Emília chama uma ambulância. Lola tem um mau pressentimento e tenta falar com Emília. Alfredo garante a Lola que encontrará Júlio. Soraia admira uma foto de Julinho. Alfredo comenta com Lúcio que acredita que seu pai foi ao cabaré. No hospital, Júlio pede que Emília fale com Lola. Shirley revela a Inês que escondeu as cartas de Afo...