Novo Mundo

Thomas flagra Anna em seu escritório. Dom Pedro faz as pazes com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a aldeia Tucaré. Leopoldina sente o perfume de Domitila em Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de Joaquim. Sebastião descobre a fuga de seus escravizados e desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro. Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do marido. Anna afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu com seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que Joaquim tem contra ele. Anna e Joaquim se beijam.

Totalmente Demais

Lili pede a Zé Pedro que informe a Germano sobre a libertação de Fabinho. Lili avisa ao marido que assumirá a presidência da Bastille e decide demitir Germano. Pietro revela a Carolina que Arthur fez vasectomia e por isso não pode mais ter filhos. Zé Pedro e Mirtes se preocupam ao saber por Germano que Lili ficará à frente da Bastille. Germano se despede de Jonatas e pede ao jovem para não decepcioná-lo. Jojô confessa que gosta de Eliza. Carolina confronta Arthur.

Fina Estampa

Renê tenta conversar com Tereza Cristina, mas ela o manda embora do restaurante. Griselda pensa em Renê. Juan desconfia de Zuleika. Rafael se entrega para a polícia. Teodora percebe que Pereirinha e Enzo não sabem como é o tesouro que estão procurando. Griselda e Quinzé ficam penalizados com o sofrimento de Amália. Juan Guilherme se surpreende ao saber dos crimes que Rafael cometeu. Griselda descobre que Renê foi expulso de casa e do Le Velmont. Tereza Cristina pede para Ferdinand atear fogo à mansão de Griselda.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.