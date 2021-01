Flor do Caribe

Veridiana percebe o interesse de Taís por Candinho. Natália afirma a Juliano que Doralice quer competir com ela. Guiomar interrompe a festa que Dionísio promove em sua casa para apresentar Candinho como filho e herdeiro legítimo do empresário.

Haja Coração

Tamara pede desculpas a Apolo por ter hostilizado Tancinha. Shirlei aconselha Tancinha. Bruna se desespera ao saber que Camila está viva. O médico avisa a Aparício que Camila sofreu traumatismo craniano. Henrique diz a Carmela que ela jamais será modelo. Carmela descobre que Henrique e Penélope estão juntos. Tamara decide não tomar seus remédios para participar da Fórmula Rally. Carol diz a Nicolas que abandonará a escola. Fedora interrompe a inauguração da cantina de Tancinha.

A Força do Querer

Zeca apresenta Carla a Nazaré. Caio desconfia quando Aurora conta que Bibi sabe de seu namoro com Jeiza. Bibi afirma a Kikito e Sabiá que vigiará Carine. Eugênio despede Mira, que se muda para a casa de Irene. Irene afirma a Mira que afastará Garcia e Elvira de seu caminho. Ritinha insinua a Zeca que Ruyzinho poderia ser seu filho. Dita se surpreende ao saber que Bibi já foi noiva de Caio. Joyce não aceita ouvir Silvana falar sobre Ivana. Ruy defende Ivana, que se emociona com o irmão. Eurico insiste para que Junqueira convença Heleninha a abrir mão de seus direitos na empresa. Elvira e Garcia cuidam de Dedé na casa de Aurora. Cândida sonda Aurora sobre sua relação com Caio. A luz na casa de Aurora se apaga novamente.

A novela Malhação: Sonhos não é exibida aos sábados

