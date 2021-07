A Vida da Gente

Sofia fica surpresa com a revelação de Ana e decide conversar com Marcos. Lorena se irrita ao descobrir que Cris obrigou Matias a tirar o bigode. Wilson apresenta Dolores para Laudelino e explica seu plano para fazer ciúmes em Iná. Rodrigo diz a Lourenço que pretende se afastar da administração do bufê e retomar a carreira de arquiteto. Ana apresenta Sofia a Alice.

Salve-se Quem Puder

Hugo exige que Dominique acabe com a vida de Luna. Alejandro e Téo discutem por causa de Luna. Mário acusa Helena de traição, mas depois se beijam com paixão. Téo dá razão a Úrsula e Helena ao concluir que foi enganado por Luna/Fiona. Helena não entende como a imagem de Virgem de Guadalupe que ela deu para Fiona está na casa de Mário. Ele conta que Luna morreu durante a passagem do furacão por Cancún e expulsa Helena de sua casa. Renzo reconhece Zezinho do dia que acudiu a ‘namorada’ dele na rua. Marieta comenta com Alexia/Josimara que viu Rafael e Julia se beijando. Renatinha e Catatau ficam mais próximos. Júlia oferece seu apoio a Rafael. Alexia avisa a Zezinho que terá de se insinuar para conseguir a confissão de Renzo. Hugo planeja bancar o herói para atrair Luna e reconquistar Helena. Alexia diz a Kyra que Rafael não está sozinho. Alan avisa a Kyra que precisa conversar com ela.

Império

Maria Marta reclama da demora de Amanda em acabar com o casamento de José Pedro. Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José Alfredo a encontra. Salvador quebra uma vitrine com seu desenho. Maria Clara afirma a Maria Marta que manterá o pacto com ela e os irmãos. Começa a audiência entre Cláudio e Téo. José Alfredo encontra a carta deixada por Maurílio. José Alfredo se lembra da conversa que teve com Maria Marta. José Alfredo mostra a carta de Maurílio para Josué e teme não retornar ao Monte Roraima. Cora se irrita quando Cristina afirma que não deixará de trabalhar no camelódromo. Salvador pede ajuda a Leonardo. Maria Clara procura Vicente. Salvador chega à galeria de leilões no momento em que Orville trata da venda de seus quadros.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.