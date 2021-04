A Vida da Gente

Jonas manda Cléber levantar informações sobre Lourenço na faculdade em que trabalha. Nanda confessa a Rodrigo que não gostou de Lúcio. Dora se recusa a falar com Marcos sobre o envolvimento deles. Lorena fica admirada com a serenidade com que Iná fala sobre o relacionamento com Laudelino. O reitor pressiona Lourenço para que ele altere a nota do filho de um dos acionistas da universidade o mais rápido possível. Iná sugere que Manuela convide Rodrigo para morar com elas. Jonas encontra Lourenço na saída da universidade.

Salve-se Quem Puder

Alexia/Josimara aceita a proposta de Zezinho e Ermelinda de ir para São Paulo sem avisar ao Programa de Proteção. Petra ganha o papel que era de Alexia na novela, depois de fingir admiração pela irmã. Kyra diz a Alexia que a atriz está com medo de se apaixonar por Zezinho. Rafael ameaça demitir Renatinha ao vê-la descartando fotos de Kyra em seu escritório. Lúcia aconselha Renzo a não se envolver nos negócios de Dominique. A família de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade da cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. Juan anuncia a Mário que ele deixará a cadeira de rodas. Luna/Fiona pede para falar com Helena Santamarina.

Amor de Mãe

Thelma se desespera com a acusação de Camila e ajuda Veiga a fugir. Edilene avisa a Vitória que Robson descobriu seu paradeiro, e Raul se alarma. Érica conversa com Davi, que segue em coma. Álvaro pede que Penha aja contra Lucas e lhe consiga um passaporte falso. Vitória percebe que está sendo seguida. Nicete afirma a Betina que está bem na casa de Verena com Júnior. Thelma culpa Camila por tudo de ruim que aconteceu em sua vida. Carol incentiva Durval a se aproximar de Natália. Camila e Danilo não conseguem rastrear o carro de Veiga. Camila lembra de Veiga. Durval e Natália se beijam. Danilo questiona Thelma sobre a doação feita a Paula e Eudésio.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.