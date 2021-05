A Vida da Gente

Celina conta para Nanda que Lourenço é o pai de Tiago. Renato compra um anel para Alice, enquanto Cícero presenteia a filha com um carro. Aurélia aceita namorar Wilson. Marcos comove Sofia e Olívia com seu discurso durante a ceia de Natal. Eva pede para Rodrigo ajudá-la a montar um quarto para Júlia em sua casa. Eva afirma a Iná que Ana conseguirá resgatar tudo o que perdeu, e que Manuela ficará sem nada.

Salve-se Quem Puder

Dominique garante a Hugo que as testemunhas morreram em Cancun. Renzo avisa a Lúcia que convidará Alexia/Josimara para jantar. Dominique conclui que Luna sobreviveu ao furacão e entrou pro Programa de Proteção a Testemunhas. Após ser golpeado por Verônica, Gael recupera a consciência e avisa a Marlene e Bruno que a moça foi atrás de Micaela. Verônica ameaça Micaela com uma arma. Petra lê uma crítica no jornal sobre seu mau desempenho como atriz e se revolta. Dominique surpreende Renzo ao dispensar o sobrinho de trabalhar para ela. Lúcia avisa a Dominique que Aurora, sua sobrinha, vai morar por uns tempos na casa enquanto ela faz uma viagem. Ferida, Verônica segue para o hospital e depois para a cadeia por tentativa de assassinato. Úrsula surpreende Téo e Luna/Fiona ao aparecer diante do casal.

Império

Maria Marta observa o local onde Sebastião Ferreira foi enterrado. Magnólia e Severo ficam furiosos com a notícia de que não podem vender o apartamento de Maria Ísis. Ismael tenta obrigar Lorraine a devolver o anel que roubou. Enrico discute com Maria Clara e José Alfredo consola a filha. Severo consegue os documentos falsos em nome do Comendador e Cora fica radiante. Preocupado com a tempestade, o piloto do helicóptero deixa Maria Marta sozinha no Monte. Maria Marta encontra o diamante rosa. José Alfredo tem um mau pressentimento. Orville e Jonas acertam os detalhes do leilão com as obras de Salvador. Em meio a uma forte chuva, Maria Marta vê um homem misterioso e desmaia.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.