Bom Sucesso

Diogo foge do local do acidente e não percebe que deixa sua carteira cair. Bezinha avisa a Alberto que Eric morreu. Diogo tenta convencer Gisele de que a morte de Eric foi um acidente. Marcos estranha a reação de Diogo ao perceber que perdeu a carteira. Jeniffer ameaça Vicente de contar para a mãe do rapaz que ele está namorando Gabriela. Marcos comenta com Nana que Alberto está deprimido. Diogo é flagrado por um policial no momento em que encontra sua carteira, mas disfarça dizendo que era advogado de Eric. Evelyn se cansa da situação com Felipe. Alice concorda em abrir o desfile da coleção de Paloma. Thaíssa e Jeff mostram a Marcos a confissão de Sinistro, assumindo que mentiu ao acusar Paloma.

A Dona do Pedaço

Kim afirma a Jô que ela não tem talento para ser digital influencer. Chiclete pede que Beatriz promova um encontro seu com Vivi. Jô ameaça Kim. Camilo pede ajuda a Maria da Paz para reabrir as investigações sobre a morte de Jardel. Abel visita Britney, mas os dois acabam discutindo. Kim diz a Márcio e Sílvia que se assustou com a reação de Jô. Rock aceita se reaproximar de Fabiana e ajudar Amadeu e Téo. Ellen confessa a Camilo que acredita que Régis tenha assassinado Jardel. Téo revela a Jô o plano que armou com Rock e Maria da Paz para que a namorada perdesse seu dinheiro. Camilo procura Régis. Jô confronta Maria da Paz.

A novela Malhação não tem exibição aos sábados.

Reprise do último capítulo de Órfãos da Terra.