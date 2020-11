Flor do Caribe

Ester conta a Cassiano que está procurando provas contra Dionísio. Lino pensa em Carol e é repreendido por Veridiana. Amaralina pede ajuda a Nina e Vivi com os turistas. Ester encontra o relógio de seu avô no quarto de Dionísio. Mantovani fica encantado com Taís. Juliano comenta com Natália sobre o jantar que deseja fazer para juntar as duas famílias. Ciro sente falta de Mila e é ironizado por Izabel, Rodrigo e Amadeu. Juliano vai à casa de Hélio. Quirino se preocupa com Doralice. Dadá agradece a reforma que Lino fez em seus vestidos. Ester devolve o relógio de seu avô para Samuel.

Haja Coração

Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Camila e Giovanni se encontram na Peripécia e acabam se beijando. Adriana avisa a Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e decide voltar a namorar a fotógrafa. Apolo vê Shirlei chorando por causa de Adônis e a consola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma torção no pé. Camila fica intrigada quando Giovanni pede a ela que não conte a Bruna sobre o namoro deles. Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no colo de Beto.

A Força do Querer

Caio afirma a Bibi que Rubinho não será absolvido. Eurico se irrita com a ausência de Silvana, sem saber que ela está jogando. Bibi comenta com Aurora sobre o casamento de Caio e Leila. Joyce descobre que Cibele mentiu sobre sua gravidez. Bibi aceita fugir com Rubinho e Dedé. Eugênio comenta com Irene que investigou o caso criminal em que Otávio se envolveu. Jeiza vê quando Bibi se prepara para entregar o dinheiro da fuga de Rubinho. Jeiza repara na falsa barriga de gravidez de Bibi. Bibi entrega o dinheiro da fuga de Rubinho. Jeiza ajuda Zeca com a divulgação de seu ônibus de festa.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.