A Vida da Gente

Jonas se revolta com Cris. Eva discute com as enfermeiras que cuidam de Ana e Lúcio conversa com Celina. Marcos fica aborrecido com a insistência de Vitória no treino de Sofia. Nanda e Rodrigo percebem o mau-humor de Lourenço por causa de Júlia. Alice pede para ver o blog que Manuela está fazendo para Ana. Vitória fica furiosa ao saber que a empresa patrocinadora vai continuar financiando Ana por algum tempo e não pode ajuda-la com patrocínio para sua academia. Vitória procura Eva.

Salve-se Quem Puder

A imprensa brasileira divulga que Alexia e Kyra foram levadas por bandidos e estão desaparecidas. Petra despista Ignácio sobre o desaparecimento de Alexia. As três recebem suas novas identidades. Agora Luna chama-se Fiona, Kyra é Cleyde e Alexia passa a se chamar Josimara. Alan discorda de Petra sobre a ideia de interditar Ignácio. Luna/Fiona pensa em Téo. Micaela e Úrsula ficam preocupadas com o estado de saúde de Téo e escondem de Helena a situação. Micaela flagra Úrsula com um comprimido na mão e repreende a namorada do irmão. Juan diz a Mário que sente que Luna está viva. Alexia/Josimara não gosta de seu novo visual. Kyra/Cleyde vê Rafael no aeroporto e tenta falar com ele, mas recua ao ver os capangas de Dominique. Ivo, da Polícia Federal, recebe Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no aeroporto de São Paulo, e informa que elas ficarão na casa da família protetora Prazeiroso. Ermelinda e seu filho Zezinho recebem Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no sítio em Judas do Norte.

Amor de Mãe

Benjamin tem um plano para Davi escapar da chantagem de Álvaro. Vitória sofre com a doença de Vera. Penha descobre uma forma de sair da prisão e pede ajuda a Leila. Leila despista Belizário e pega o dinheiro que Penha escondeu. Betina avisa a Sandro que precisará de ajuda médica. Matias confessa suas traições para Miranda, que decide deixar a casa com os filhos. Penha consegue fugir e agradece a Leila. Belizário desconfia de que Leila saiba do paradeiro de Penha.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.