Novo Mundo

Anna disfarça para que Thomas não perceba a encenação de Olinto. Amália diz a Peter que reconheceu a voz de Sebastião. Olinto explica para Anna o plano de Joaquim. Leopoldina discute com Dom Pedro por causa de Domitila. Domitila pensa em ter um filho de Dom Pedro. Licurgo reconhece Madame Dalila. Sebastião encontra Maximiliano, sem saber que é Olinto. Germana ataca Hugo. Bonifácio tenta aconselhar Leopoldina sobre seu casamento. Thomas procura Domitila. Joaquim e Anna se encontram.

Totalmente Demais

Jonatas e Carolina ficam arrasados ao ver o beijo que Arthur dá em Eliza. Ao tentar explicar o beijo para Jonatas, o ex-namorado a esnoba e Eliza sofre. Eliza se destaca na prova e dá beijo cinematográfico em Henri Castelli. Maurice aconselha Arthur a ficar logo com Eliza para que não se encante mais. Florisval teme ao ver que a atriz que fingirá ser sua mãe não é parecida com ele. Fabinho leva Lili para conhecer o Flor do Lácio. Montanha e Durão se desentendem. Janaína tenta se aproximar de Wesley, mas Bárbara atrapalha. Arthur pensa no conselho de Maurice e tenta seduzir Eliza.

Fina Estampa

Tereza Cristina conta a Crô que foi ao restaurante de Renê para causar discórdia entre os funcionários. Renê Junior não gosta de ver Fábio olhando para Carol. Juan Guilherme avisa a Fábio que sua mãe está voltando para o Brasil. Zuleika agradece Edvaldo por tê-la deixado viajar com Wallace. Griselda se arruma como Pereirão para trabalhar na reforma de sua mansão. Fred liga para Tereza Cristina. Alex flagra Antenor se declarando para Patricia.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.