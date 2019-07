Órfãos da Terra

Almeidinha revela a denúncia de Bruno contra Dalila. Marie e Bruno se beijam. Missade tenta conversar com Helena e ter uma boa convivência com a psicóloga. Rania incentiva a família a apoiar Jamil e Laila. Almeidinha não consegue pegar as câmeras de segurança do clube de casamento. Fauze quase atropela Laila, e Dalila a ameaça. Ali se recusa a empregar Faruq, pois acha que ele é muito qualificado para o cargo de garçom. Dalila se vangloria de seus feitos contra Jamil e Laila. Ester procura Abner. Fauze pensa em Santinha. Valéria descobre que viu Bruno ser levado pelos capangas de Dalila no casamento. Latifa e Omar acertam os detalhes do golpe que estão armando. Marie convida Laila a voltar a trabalhar no salão de beleza. Dalila desmente as acusações contra ela e obriga Jamil a fazer o mesmo. Valéria discute com Norberto e decide chantagear Dalila.

A Dona do Pedaço

Vivi acredita em Chiclete e expulsa Maria da Paz de sua casa. Maria da Paz marca um encontro com Beatriz. Evelina pede para Jô não sair de casa. Sabrina tem uma crise alérgica e Otávio a leva para a emergência. Adão decide enviar Mão Santa para terminar o serviço de Chiclete. Maria da Paz avisa que não conseguiu alertar Vivi. Jô não gosta de ouvir Régis ser carinhoso com Maria da Paz. Adão informa a Cosme sobre a chegada de Mão Santa. Kim obriga Márcio a experimentar um terno de casamento. Jô aciona Stephanie para decorar a mansão. Maria da Paz pede que Beatriz afaste Vivi de Chiclete. Fabiana tenta ameaçar Agno. Mão Santa procura Cosme. Zé Hélio consegue as senhas de Jô. Cássia questiona Agno sobre sua sexualidade. Mão Santa aponta o revólver para Vivi.

Reprise do último capítulo de Verão 90.

As novelas Malhação e Jezabel não têm exibição aos sábados.

