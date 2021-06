A Vida da Gente

Ana rompe com Rodrigo, que se aconselha com Lourenço. Ana conversa com Júlia sobre o término com Rodrigo. Marcos pede dinheiro emprestado para Dora. Nanda aconselha Rodrigo a seguir em frente com sua vida. Dora reclama de Marcos para Celina. Nanda vai parar na delegacia e Jonas vai encontrá-la. Ana aceita ser a treinadora de Sofia.

Salve-se Quem Puder

Zezinho resgata Alexia. Bia desmaia ao dar de cara com a irmã. Kyra impede que Isaac entre no vestiário. Dionice ameaça denunciar Isaac se ele não deixar Bia em paz. Bia desperta e se emociona ao ver que Kyra está viva. Edu descobre que Ermelinda é de Judas do Norte e avisa a Dominique. Tarantino conquista a medalha de ouro. Alexia explica para Zezinho, Ermelinda e Luna tudo o que aconteceu entre ela e Renzo. Alexia tenta convencer Zezinho de que o ama. Ermelinda expulsa Alexia de casa. Marlene revela a Mário que Helena está procurando por ele. Helena confessa a Úrsula que nunca amou Hugo, mas é grata por tudo o que ele fez por ela. Mário vai até o Empório e grita pelo nome de Helena. A movimentação no espaço chama a atenção de Helena, que paralisa ao constatar que Mário está vivo.

Império

Maria Marta e José Alfredo questionam a gravidez de Du. Cristina exige que José Alfredo faça o exame de DNA. Cora prepara uma comemoração e convida Fernando. Jairo tenta roubar Juliane. Reginaldo procura Tuane e consegue o endereço de Jurema. Cláudio tem uma reunião com Vicente. Maurílio vasculha o quarto de Maria Marta. Du conversa com João Lucas sobre o filho que ela está esperando. Cláudio não deixa Beatriz falar de Enrico com ele. Téo afirma à Érika que ganhará o processo contra Cláudio. Silviano flagra Maurílio no quarto de José Pedro ouvindo a gravação feita por Danielle. Reginaldo aparece na casa de Jurema. Cristina encontra Vicente na casa de Xana. José Pedro enfrenta Maria Marta por causa de Danielle. José Alfredo vai à casa de Maria Ísis. Maria Clara pensa em Vicente. Cristina relembra seus encontros com José Alfredo.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.