Flor do Caribe

Dionísio oferece a Hélio o cargo de vice-presidente da empresa, em troca de um favor. Carol combina com Lino de voltar à Feira de São Cristóvão no dia seguinte para continuar a procura por Maria Adília. Cassiano sofre um acidente ao explorar a mina com Duque. Yvete avisa a Alberto sobre o desabamento na mina de Duque. Maria Adília fica emocionada ao descobrir que Lino é seu filho.

Haja Coração

Aparício fica feliz por Giovanni aceitar o emprego no Grand Bazzar. Camila confessa a Ariovaldo que ainda gosta de Giovanni. Shirlei escuta Jéssica falando mal dela para Felipe. Felipe expulsa Jéssica de sua casa. Aparício anuncia a contratação de Giovanni no Grand Bazzar. Lucrécia fica feliz com a companhia de Camila na sua aula de canto. Penélope diz aos filhos que gostaria de jantar com eles para contar uma novidade. Carmela incentiva Beto a não desistir de Tancinha. Penélope fica preocupada quando a médica de Tamara libera a filha para voltar a correr. Felipe e Shirlei se animam ao ouvir do médico que o problema da perna pode ser corrigido. Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora enquanto ela estiver internada. Giovanni confessa a Bruna que aceitou o emprego para investigar Aparício e provar sua inocência. Francesca se surpreende ao saber que o filho está trabalhando no Grand Bazzar.

A Força do Querer

Rubinho volta para casa e recebe o apoio de Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemunha para Junqueira. Jeiza comenta com o delegado que viu Rubinho com a quadrilha que roubava o caminhão. Silvana devolve o dinheiro que pegou da conta de Eurico. Cibele descobre um jeito de fazer o DNA em Ruyzinho. Zeca se emociona ao ver Ruyzinho. Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que ele abriu mão. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Elvira pede ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a Silvana como Gomez faleceu. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da conta que Eurico tem no exterior. Caio comunica a Eugênio que Garcia voltou, e Irene desmaia.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.