Novo Mundo

Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida.

Totalmente Demais

Eliza e Arthur resgatam Jonatas do incêndio. Eliza agradece Arthur pela ajuda a Jonatas. Lili deixa clara sua antipatia por Carolina, e avisa à jornalista que defenderá seus interesses. Carolina diz a Pietro que teme perder a parceria da Bastille por causa do ciúme de Lili. Carolina contrata Rafael, com a condição de o fotógrafo controlar Lili para que ela não lhe traga problemas. Lili pede a Rafael que vigie Germano e Carolina. Arthur pede que Jonatas se afaste de Eliza.

Fina Estampa

Quinzé exige que a mãe não dê dinheiro à sua ex-esposa. Wallace diz a Teodora que desafiará o lutador campeão novamente. Tereza Cristina repreende Patrícia por se reaproximar de Antenor. Griselda aceita Antenor de volta, e os irmãos comemoram. Tereza Cristina briga com Patrícia. Íris conta para Alice o segredo de Tereza Cristina. Beatriz pensa em fazer uma doação de óvulos na clínica de Danielle. Marcela vai à casa de Paulo, e os dois se beijam. Wallace pede para conversar com Teodora.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.