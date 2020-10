Flor do Caribe

Cassiano pede a pedra emprestada a Candinho, mas promete devolvê-la. Mila termina o relacionamento com Ciro. Durante as recordações da infância, Samuel lembra que Dionísio traiu sua família e levou o anel de sua mãe. Forçado por Bibiana, Hélio confessa que foi ele quem atropelou o casal. Alberto manda uma mensagem para Cassiano, fingindo ser Ester, e marca um encontro na cabana. Lindaura pede a Quirino para tentar convencer Samuel a desistir da investigação contra Dionísio. Ester avisa a Cassiano que não marcou um encontro com ele. Gonzalo surge e força Cassiano a entrar em um carro.

Haja Coração

Carmela se oferece para ajudar Beto a conquistar Tancinha, em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Penélope acusa Henrique de ladrão. Genésio ameaça Francesca. Francesca revela a Nair que está sendo extorquida por Genésio. Teodora passa seus bens para o nome de Fedora. Penélope comenta com as amigas

sobre a acusação errônea que fez a Henrique. Rebeca comemora seu emprego no Grand Bazzar. Como parte

do plano para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca e Carmela chegam ao local.

A Força do Querer

Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o que constatou sobre Silvana. Ivana pede a ajuda de Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga da filha. Zeca afirma a Jeiza que não sente mais nada por Ritinha. Ritinha briga com Joyce, e Ruy se preocupa. Alan ajuda Jeiza a se preparar para sua luta de MMA. Rubinho comenta que tem um novo esquema. Eugênio pede que Joyce se afaste de Irene, e os dois discutem. Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. Chega o dia da luta de Jeiza. Jeiza vence a luta. Ruy reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o marido. Cibele vai à casa de Ruy.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.