A Vida da Gente

Ana afirma a Rodrigo que não ficará com ele. Cícero decide deixar Suzana. Jonas, Cris e Lourenço depõem para o Juiz sobre a vida de Tiago. Sofia visita Ana na casa de Iná, e Ana diz que não pode mais treinar a amiga. Lúcio diz a Celina que não quer saber notícias de Ana. Marcos avisa a Dora e Sofia que fechou sua agência.

Pega Pega

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. Domênico avisa a Eric que ele será transferido para uma casa de custódia. Antônia revela a Luiza que Eric também se envolveu com corrupção. Antônia pede ajuda a Júlio para encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que suas tias abram a mala. Antônia conhece as tias de Júlio, Prazeres e Elza, que se esforçam para marcar um encontro entre os dois. Eric afirma a Maria Pia que ama Luiza. Antônia consegue parar o ônibus em que Bebeth estava. Malagueta sugere que Agnaldo use Wanderley para montar seu álibi. Pedrinho se recusa a deixar o hotel. Malagueta procura Maria Pia.

Império

Cristina ouve Cora se declarando para José Alfredo e conta para Elivaldo. Naná fala para Xana que está tentando adotar Luciano. Danielle se desespera quando José Pedro decide contar para Maria Marta sobre a gravação de sua conversa. Reginaldo tenta conversar com Jairo sobre os roubos, mas Jurema não deixa. João Lucas pensa em Du. Du sonha que perdeu seu bebê. José Alfredo proíbe Maria Marta de falar com José Pedro e Danielle. Vicente agradece sua equipe pelo trabalho. Cláudio e Beatriz flagram Enrico em sua casa. Leonardo dorme na rua. Maria Marta conclui que Danielle fez a gravação de José Pedro para se vingar e conta para José Alfredo.



A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.