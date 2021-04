A Vida da Gente

Eva vê Ana chorando e chama Lúcio. Francisco reclama de Nanda para Lui. Marcos não aceita o emprego que o pai da amiga de Sofia lhe oferece. Lúcio ainda não acredita que Ana esteja se recuperando. Sofia pede para sair com as amigas mas Vitória não deixa. Lorena avisa que Tiago precisa ser levado ao médico e se assusta com o descaso de Jonas e Cris. Iná intui que Ana esteja se recuperando e conta para Laudelino.

Salve-se Quem Puder

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael. Kyra arma para que Renatinha fique presa no elevador da empresa. Mário vence o concurso de gastronomia do hotel. Kyra assombra Renatinha. Edgar paquera Ermelinda. Ao estilo ‘Ghost’, Kyra se aproxima de Rafael e fica emocionada com o reencontro durante a ‘sessão’ conduzida por Alexia/Josimara. Renatinha não consegue convencer Rafael de que Alexia/Josimara é uma impostora. Gabi convence Juan a beber para comemorar a vitória de Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente por Luna/Fiona. Luna fica decepcionada ao ver a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

Império

Vicente ajuda João Lucas e Du. José Alfredo não consegue dormir pensando no álbum de recortes. Cristina se preocupa com Cora. O segurança consegue libertar Cora do armário. Maria Marta encontra Cora nos corredores da empresa. José Alfredo fica furioso ao saber que Maria Marta levou Cora em casa. Xana encontra a gangue e obriga o líder a devolver o que roubou de João Lucas. José Alfredo e Maria Marta veem João Lucas sair da casa de Xana. José Alfredo leva o filho mais novo para fazer exames. José Pedro reclama da possibilidade de ter mais uma irmã e Maria Clara o repreende. Vicente pede o telefone de Cristina para Xana. Cora lembra que deixou o álbum de recortes na Império e corre para resgatá-lo. José Alfredo recebe notícias de João Lucas e avisa a Maria Marta. José Alfredo se emociona quando João Lucas cochila em seus braços. Maria Marta oferece dinheiro a Cristina.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.