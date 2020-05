Novo Mundo

Thomas tenta conter sua raiva de Anna. Dom Pedro volta da casa de Domitila e vê Leopoldina conversando com Bonifácio. Germana e Licurgo sugerem que Elvira chantageie Thomas. Índios veem Jacira falando com Ferdinando. Bonifácio cria polêmicas com seu discurso de posse como Ministro. Diara impede um beijo entre Cecília e Libério. Peter conta para Bonifácio sobre o suposto envolvimento de Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Elvira pensa em descobrir o paradeiro de Domitila. Ubirajara questiona Piatã sobre Ferdinando. Thomas vai à casa de Domitila. Jacinto e seu bando cercam Joaquim na mata.

Totalmente Demais

Stelinha ensina Eliza a usar os talheres com sofisticação. Cassandra promete a Débora que irá mudar. Jonatas conta para Eliza e Arthur que Cassandra o dopou. Arthur e Eliza ficam furiosos com a decisão de Carolina de não eliminar Cassandra. Fabinho pensa em uma nova forma de prejudicar Jonatas. Fabinho ouve quando Germano elogia Jonatas e jura vingança contra o rapaz.

Fina Estampa

Renê se desespera por notícias de Tereza Cristina. Paulo e Vanessa dormem juntos. Tereza Cristina passa a noite com Pereirinha. Tereza Cristina pede para Álvaro, Zambeze, Íris e Alice confirmarem para Renê que ela passou a noite na pousada. Letícia coloca Carolina de castigo após descobrir o plano da filha. Teodora convence Quinzé a sair com ela e Quinzinho. Rafael implora para se aproximar de Amália. Renê liga para Griselda

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.